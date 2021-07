Frankfurter Allgemeine Zeitung: W Polsce walka o rząd dusz zmierza do kulminacji

Warszawski korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung Gerhard Gnauck napisał tekst omawiający spór o wygląd rynku medialnego w Polsce.

Jego zdaniem w naszym kraju walka toczy się o coś więcej niż tylko media.

"Polska wciąż jest demokracją, w której urzędujący prezydent przed rokiem zapewnił sobie reelekcję znikomą większością głosów, Nadal dysponuje jeszcze zróżnicowanym światem mediów" – pisze autor. "Ale rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość nie postrzega siebie jako uczestnika nużącego maratonu wyborczego, ale także jako bojownika w walce o rząd dusz" – dodaje.

Zdaniem publicysty Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe posłużyć się wszystkimi dostępnymi środkami, aby zapobiec dominacji mediów lewicowo-liberalnych w Polsce.

"Marksistowskie metody"

"Równie ważnym, co konfliktogennym środkiem jest panowanie PiS nad mediami, które najszybciej można uzyskać posługując się marksistowską metodą zmian w strukturze własności" – czytamy w FAZ.

Dalej Gnauck pisze: "Z tego powodu posłowie PiS przedłużyli projekt ustawy, która ma wywłaszczyć posiadacza prywatnej stacji TVN, będącej wpływowym i opiniotwórczym krytykiem rządu".

Autor przywołuje także słowa posłanki Platformy Obywatelskiej Marii Wcisło, która uderzyła w PiS z mównicy sejmowej parafrazując słowa Józefa Cyrankiewicza: "Jeśli władza podniesie rękę na media i wolnych obywateli, to ta ręka zostanie odcięta".

"Wygląda zatem na to, że walka o rząd dusz w Polsce zmierza do swego punktu kulminacyjnego. Na końcu tej walki może jednak zdarzyć się to o czym dobrze wiedział Bertold Brecht, a o czym najwyraźniej zapomnieli rządzący w Warszawie. To, że wydarzenia, osoby i ich władza są przemijające" – podsumował niemiecki dziennikarz.

