Alec Baldwin wydał oświadczenie ws. tragicznych wydarzeń na planie filmowym

Do tragicznych wydarzeń doszło w stanie Nowy Meksyk – to właśnie tam ekipa kręciła najnowszy film z udziałem Baldwina.Podczas prac na planie doszło do dramatycznego wypadku z udziałem gwiazdy. Jak relacjonują amerykańskie media, Alec Baldwin przez przypadek postrzelił dwie osoby – reżysera filmu Joela Souzę oraz Halynę Hutchins, która była członkiem ekipy filmowej odpowiedzialnym za zdjęcia do produkcji.

Zaraz po wypadku na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które próbowały uratować kobietę, jednak mimo natychmiastowej pomocy nie udało jej się uratować. Reżyser filmu został natomiast przewieziony do szpitala.

Dokładne szczegóły tragedii pozostają nieznane. Amerykańskie media twierdzą, że najprawdopodobniej broń, którą posłużył się Baldwin została przypadkowo odbezpieczona. Rekwizyt powinien być jednak załadowany ślepą amunicją, co niwelowałoby ryzyko. Biuro Szeryfa już oficjalnie potwierdziło, że śmierć Hutchins jest skutkiem wydarzenia z udziałem pistoletu-rekwizytu. Do wypadku doszło w Bonanza Creek Ranch w Santa Fe – to miejsce, które często jest wykorzystywane do kręcenia scen akcji.

Oświadczenie Baldwina

W piątek aktor opublikował w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie, w którym odniósł się do tragicznej historii z planu filmowego.

"Nie ma słów, by wyrazić mój szok i smutek z powodu tego tragicznego wypadku, w którym zginęła Halyna Hutchins, żona, matka i bardzo podziwiana przez nas koleżanka" – napisał dodając, że współpracuje ze śledczymi.

"W pełni współpracuję z przeprowadzającą śledztwo policją, której celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do tej tragedii" – zaznaczył. Baldwin podkreślił, że jest również w kontakcie z rodziną zmarłej.

"Utrzymuję kontakt z jej mężem, oferując swoje wsparcie zarówno jemu, jak i jego rodzinie. Moje serce jest złamane z powodu straty jej męża, ich syna i wszystkich, którzy znali i kochali Halynę" – napisał.

twittertwitterCzytaj też:

Alec Baldwin postrzelił dwie osoby. Jedna zmarłaCzytaj też:

Znany reżyser zatrzymany przez policję. Miał przy sobie marihuanę