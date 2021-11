Czarnoskóry uczestnik Marszu Niepodległości: Polska to najlepszy kraj w Europie

Marsz Niepodległości po raz kolejny przeszedł ulicami Warszawy. Tym razem manifestacja cieszyła się wyjątkowo dużą popularnością. Tysiące uczestników pochodu dzieli się w internecie zdjęciami z dzisiejszych obchodów.

"Polska to najlepszy kraj w Europie"

Wśród uczestników dzisiejszego marszu nie brakowało zagranicznych gości. W manifestacji uczestniczyły m.in Węgrzy czy Hiszpanie. W pochodzie pojawiło się też wiele osób czarnoskórych. Ten fakt wyraźnie zdziwił reportera Onetu. Do intenetu trafiło nagranie, na którym dziennikarz przepytywał Jamesa – nauczyciela angielskiego, który od siedmiu lat mieszka w Polsce.

– Bardzo mi się podoba w Polsce. Dla mnie Polska to najlepszy kraj w Europie. A ten event, to spotkanie, Marsz Niepodległości, jest dla mnie najlepszy. Jest bardzo fajny, wszystko jest ok – mówił.

Mężczyzna podkreśla na nagraniu, że dobrze się czuje w naszym kraju i wiele osób jest względem niego serdecznych.

Frekwencyjny sukces marszu

Organizator manifestacji Robert Bąkiewicz poinformował, że w tegorocznym marszu udział wzięło ok. 150 tysięcy osób. Aktywista nie kryje satysfakcji z dzisiejszych obchodów.

"150.000 Polaków na Marszu Niepodległości. Przeszliśmy bezpiecznie i spokojnie pod biało-czerwoną. Tak się świętuje niepodległość. DZIĘKUJĘ!" – napisał Bąkiewicz na Twitterze.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak ocenił, że tegoroczny Marsz Niepodległości był bardzo bezpieczny. – Nic nas dziś nie zaskoczyło – powiedział.

Policjant przekazał także, że policjanci zatrzymali kilka osób. – Są osoby zatrzymane m.in. za posiadanie narkotyków. Na tę chwilę jest ich mniej niż 10. Ostateczne liczby podamy później – przekazał.

