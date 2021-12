Ile zarabia Kraśko w TVN-ie? Kwota jest gigantyczna

Według tabloidu Piotr Kraśko zarabia miesięcznie ok. 70 tys. zł. W stacji TVN Kraśko jest jednym z prowadzących serwis informacyjny "Fakty".

Ostatnio głośno było o dziennikarzu gdy wyszło na jak, przez przez kilka lat prowadził auto nie posiadając wymaganych uprawnień. W 2009 utracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. Uprawnienia ponownie utracił w 2015. 1 kwietnia 2021 w województwie podlaskim został zatrzymany podczas prowadzenia samochodu bez ważnego prawa jazdy. 15 września 2021 sąd w Łomży prawomocnie skazał Kraśkę za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, wymierzając mu karę 7500 zł grzywny i rok zakazu prowadzenia pojazdów.

Kraśko przeznaczy wypłatę na szczytny cel?

"SE" wskazuje, że z takimi zarobkami dziennikarz mógłby zrealizować krok, do którego namawia go Paulina Krupińska, prowadząca śniadaniowy program "Dzień Dobry TVN". – Miejmy nadzieję, że Piotr wyciągnie jakieś wnioski. Fajnie by było, gdyby swoją część wynagrodzenia przeznaczył na jakieś wsparcie osób, które są na bakier z prawem, czy na inne ośrodki pomocowe – powiedziała w rozmowie z portalem jastrząbpost.pl. – Oczywiście, nie ma co tutaj usprawiedliwiać takiego zachowania, ale też nie chciałabym się aż tak wypowiadać, bo nie jestem z Piotrem blisko, więc nie wypada – dodała Krupińska.

Sam dziennikarz opublikował na Instagramie wpis, w którym podkreśla, że jest mu ogromnie wstyd na swoje zachowanie. Zaznacza, że popełnił wielki błąd. Tymczasem stacja TVN nie podjęła wobec Kraśki żadnych kroków dyscyplinarnych.