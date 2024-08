Ponad 2,5 tys. złotych dla uprawnionych. Jest szansa na nowe świadczenie

Projekt zmian w rencie socjalnej to inicjatywa obywatelska. Obecnie w Sejmie trwają prace nad tekstem ustawy. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wydała pozytywną rekomendację dla zaproponowanych zmian. Dzięki temu dokument przeszedł do drugiego czytania.

Dodatek dopełniający

Autorzy nowelizacji chcą zwiększenia kwoty renty socjalnej. Obecnie wynosi ona 1780,96 zł brutto i według założeń projektu miałaby zostać podwyższona do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że według rządowego projektu minimalna płaca w Polce od 1 stycznia 2025 roku miałaby wynosić 4626 zł brutto.

Różnica między kwotą renty a minimalną pensją przybrałaby postać dodatku dopełniającego i to właśnie ta kwota byłaby co miesiąc przelewana na konta osób, które otrzymują rentę socjalną oraz są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Warto przypomnieć, że obie kwoty (renta i płaca minimalna) zmieniają się co roku, zatem wysokość dodatku również będzie różna w kolejnych latach. Gdyby przepisy obowiązywały w tej chwili, dodatek wynosiłby 2520 zł.

Dodatek nie będzie miał wpływu na wysokość świadczenia wspierającego, uzależnionego od kwoty renty socjalnej. Grupa uprawnionych do dodatku ma być z czasem rozszerzona.

Przypomnijmy, że aby otrzymać rentę socjalną trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze być osobą pełnoletnią (lub kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Po drugie – uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, która powstała bądź przed ukończeniem 18. roku życia bądź w trakcie trwania nauki w szkole albo w szkole wyższej (zanim ukończone zostało 25 lat życia). Dodatkowo rentę można otrzymać, jeśli niepełnosprawność uniemożliwiająca pracę powstała w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta jest przyznawana na stałe lub na czas określony.

