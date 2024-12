"Niech mu Orban płaci". Koalicja szykuje cios w Romanowskiego

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. To wspólna inicjatywa grupy posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zakłada ona, że parlamentarzysta wobec którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie będzie mógł m.in. korzystać z prawa do uposażenia. W ten sposób koalicja rządząca chce uderzyć w byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Jest projekt pozbawiający Romanowskiego pensji

O projekcie poinformowała we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych eurodeputowana KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Zbieg Romanowski zostanie pozbawiony pieniędzy z Sejmu. Dziś Koalicja 15 X złożyła projekt ustawy uznający takich uciekinierów za zaprzestających wykonywania mandatu posła lub senatora. Niech mu Orban płaci" – napisała polityk na platformie X.

Według pomysłodawców projektu, ustawa w obecnym kształcie nie przewiduje sytuacji, w której nie doszło jeszcze do zatrzymania posła lub senatora, wobec którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, np. wskutek ukrywania się parlamentarzysty przed organami ścigania.

Posłowie chcą, aby taki parlamentarzysta nie mógł korzystać z uprawnień socjalno-bytowych, jak prawo do uposażenia czy diety parlamentarnej. W myśl projektu, ustawa weszłaby w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia.

Marcin Romanowski z azylem na Węgrzech

Przypomnijmy, że Marcin Romanowski przebywa obecnie na Węgrzech. Rząd w Budapeszcie podjął decyzję o udzieleniu mu ochrony międzynarodowej. Wcześniej, w związku z trwającymi już drugi tydzień poszukiwaniami Romanowskiemu, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania. W tym momencie były wiceminister był już poszukiwany listem gończym. Wszystkie te działania były konsekwencją decyzji sądu o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

