Tyle w Polsce wynosi średnia emerytura. To dużo czy mało?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące wysokości przeciętnej emerytury w Polsce w pierwszym kwartale 2024 roku. Wynika z nich, że średnia wysokość tego świadczenia to 3516,95 zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, średnia emerytura wzrosła o 16,1 proc.

Dla porównania – minimalna emerytura w Polsce to 1780,96 zł.

Co ciekawe, wysokość średniej emerytura jest wyraźnie inna, jeśli wziąć pod uwagę płeć pobierającego świadczenie. W 2023 roku mężczyźni otrzymywali co miesiąc przeciętnie 4103,07, a kobiety 2792,86 złotych.

Duży wpływ na wysokość świadczenia ma dokonywana przynajmniej raz w roku waloryzacja. Ostatnia miała miejsce w marcu tego roku. W jej wyniku ZUS podniósł procentowo emerytury i renty wypłacane polskim seniorom. Wysokość wskaźnika – 12,12 procent – została podana w Monitorze Polskim na początku lutego.

ZUS podał także dane dotyczące liczby ubezpieczonych. Z końcem marca obecnego roku było to 16,2 mln osób, z czego największą część stanowili pracownicy. Na drugim miejscu znalazły się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a na trzecim pracownicy na umowie-zlecenie lub umowie agencyjnej.

Jakie emerytury w 2025?

Pod koniec lipca rząd Donalda Tuska podjął decyzję dotycząca wskaźnika waloryzacji emerytur w 2025 roku. Jak wskazano w wydanym rozporządzeniu, w przyszłym roku emerytury wzrosną o wskaźnik inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów i 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. Tak liczona waloryzacja wyniesie nie mniej niż 6,78 proc.

W praktyce będzie to oznaczało, że wysokość minimalnej emerytury w 2025 roku wyniesie 1901, 71 zł brutto (obecnie wynosi ona 1780,96 zł). Oznacza to wzrost o 120,75 zł brutto. Po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej, do kieszeni emerytów trafi w przyszłym roku dodatkowe 110,89 zł.

Przyszłoroczna waloryzacja będzie najniższa od 2021 r. W tym roku wyniosła ona 12,12 proc. i miało to związek z wysoką inflacją.

