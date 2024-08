ZUS zmienił terminy wypłat emerytur w sierpniu. Ważna informacja dla seniorów

Co miesiąc ZUS wypłaca emerytury w siedem ustalonych dni w miesiącu. Jeśli jednak jeden z tych terminów wypada w dzień wolny od pracy, wtedy zakład wyznacza inny, z reguły wcześniejszy dzień, w którym świadczenia trafiają do seniorów.

Taka sytuacja ma miejsce w sierpniu. W tym miesiącu emerytury zostaną wypłacone: 1 sierpnia (czwartek), 5 sierpnia (poniedziałek), 6 sierpnia (wtorek), 9 sierpnia (piątek) – wypłata za 10 sierpnia (sobota), 15 sierpnia (czwartek), 20 sierpnia (wtorek), 23 sierpnia (piątek) – wypłata za 25 sierpnia (niedziela).

ZUS zmienia terminy wypłat, aby emeryci mogli jak najszybciej otrzymać należne im świadczenie. Podstawą prawną harmonogramu wypłat emerytur jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 1251).

Jeśli ktoś ma wątpliwości co do terminu otrzymania świadczenia, zawsze może skontaktować się z najbliższym oddziałem ZUS lub zadzwonić na infolinię. Pracownik instytucji udzieli seniorowi wszystkich potrzebnych informacji.

Kiedy 14. emerytura?

Czternastą emeryturę otrzymują osoby, których emerytura jest mniejsza niż 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł świadczenie maleje wedle zasady "złotówka za złotówkę". Emeryci, których świadczenie wynosi co najmniej 4,7 tys. zł, nie otrzymują go więc wcale.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w tym roku "czternastki" zostaną co do zasady wypłacone we wrześniu. Jednak część emerytów może otrzymać przelewy już pod koniec sierpnia, z uwagi na fakt, że 1 września wypada w tym roku w niedzielę. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Warto przypomnieć, że od 14. emerytury zostaną pobrane zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

Czytaj też:

Nowe świadczenie dla 2 milionów Polaków. Senat przyjął ustawęCzytaj też:

Emerytury będą niższe. GUS podał dane