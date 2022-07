Węglarczyk atakuje Kolanko: Nie zachowuj się jak polityk PiS!

W programie "Loża prasowe" TVN24 dyskutowano o niedawnym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego we Włocławku. Polityk mówił wówczas o zagrożeniach związanych z LGBT. – Jest fa frakcja, która chce z nami walczyć i nawet gdyby toczyły się ciężkie walki na granicach Polski, to oni przed wszystkim zabiegaliby o to, żeby w Polsce uznać, że każdy może sobie określić, czy jest Piotrem, czy Zosią i może to zmienić z dnia na dzień i potem jeszcze raz – powiedział w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Białymstoku.

Węglarczyk atakuje

Goście programu w ostrych słowach krytykowali prezesa PiS, jedynie Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej" próbował przeanalizować wypowiedź Kaczyńskiego i wskazać, jak może wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych w 2023 roku.– Polityka to nie jest łyżwiarstwo figurowe. Tu nie chodzi o noty za styl, tylko żeby wygrać – stwierdził.

Jego wypowiedź w tym momencie przerwał jednak Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. – Wyobraźmy sobie, że wygłaszasz ten komentarz w 1933 roku jak Niemcy wprowadzają ustawy... no nie "ale"! To się dzieje właśnie! W pewnym momencie trzeba powiedzieć, że kończy się polityka i zaczyna się bandytyzm. Jesteśmy w tym momencie – perorował Węglarczyk.

Dopytywany czy porównuje wystąpienie Kaczyńskiego do ustaw norymberskich stwierdził, że sprawa może się tak skończyć. Renata Grochal dodała wówczas, że w "III Rzeszy były obozy dla homoseksualistów".

– Nie zachowuj się jak polityk PiS. Jesteśmy w momencie, w którym trzeba powiedzieć, że takie rzeczy do tego doprowadzą. Jeżeli PiS wygra i się okaże, że w Polsce można sprawować władzę waląc w mniejszości – mówił Węglarczyk. Szef Onetu stwierdził, że jeżeli PiS odniesie kolejne zwycięstwo to zacznie wprowadzać ustawy uderzające w mniejszości.

Fala hejtu

Michał Kolonko po tym programie spotkał się falą hejtu w internecie. W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki wulgarnych komentarzy widzów "Loży prasowej".

Skala był tak wielka, że zareagował sam... Bartosz Węglarczyk, który opowiadał o III Rzeszy i ustawach norymberskich.

