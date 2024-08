Zmarła poseł Koalicji Obywatelskiej. Izabela Katarzyna Mrzygłocka miała 65 lat

Platforma Obywatelska poinformowała o śmierci Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, poseł z okręgu wałbrzyskiego i wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

"Spoczywaj w pokoju" – czytamy na profilu partii na platformie X.

"Wrażliwa na nierówności, pracowita, serdeczna"

"Po długiej chorobie odeszła Izabela Katarzyna Mrzygłocka, posłanka ziemi wałbrzyskiej V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, wieloletnia członkini Rady Ochrony Pracy, osoba o wielkim sercu, pełna energii i oddania sprawom publicznym. Jej odejście jest ogromną stratą dla nas. Niech spoczywa w pokoju" – przekazała KO.

Partyjną koleżankę żegnają i wspominają politycy Platformy Obywatelskiej. Osobisty wpis zamieścił Tomasz Siemoniak. "W sobotę rano zmarła nasza posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Wałbrzyszanka, wybitna specjalistka w zakresie prawa pracy, od wielu kadencji osoba, która była jednym z filarów klubu parlamentarnego. Świetna, mądra rozmówczyni w naszych niezliczonych wspólnych podróżach poselskich i na tradycyjnych kawach u niej w domu. Szanowana wśród wyborców, szczególnie wśród wałbrzyskiej braci górniczej. Cześć Jej pamięci!" – napisał szef MSWiA.

Kondolencje w imieniu klubu Lewicy złożyła Anna Maria Żukowska. "Znakomita posłanka, wrażliwa na nierówności, pracowita, serdeczna. To ogromna strata dla waszego klubu oraz dla całego parlamentu. Proszę przyjąć wyrazy współczucia w imieniu całego Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy" – przekazała.

"Dzisiaj odeszła Katarzyna Mrzygłocka. Przez wiele lat, jako posłanka Platformy Obywatelskiej, reprezentowała nasz region w Sejmie RP. Zawsze kiedy mogła starała się pomóc ludziom potrzebującym. Była ciepłym i dobrym człowiekiem. Składamy kondolencje najbliższym pani poseł. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości okręgu wałbrzyskiego" – napisał Michał Dworczyk z PiS.

Kim była Izabela Katarzyna Mrzygłocka?

Izabela Katarzyna Mrzygłocka urodziła się 20 maja 1959 r. w Wałbrzychu. Ukończyła organizację i zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, odbyła także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego. W latach 1998-2005 pełniła funkcję radnej miejskiej w Wałbrzychu. Od 1994 r. należała do Unii Wolności. W 2004 r. przystąpiła do Platformy Obywatelskiej.

W ostatnich wyborach do Sejmu otrzymała 14 470 głosów.