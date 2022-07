Protesty w Kongo przeciwko misji ONZ. Żołnierze otworzyli ogień

Siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych krwawo spacyfikowały protest przeciwko organizacji w mieście Goma, we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga.

Krwawe protesty

Według informacji przekazanych przez kongijskie władze, żołnierze zabili co najmniej trzy osoby, a raniły 50. Z kolei Agencja Reutera powołując się na świadka podała, że siły pokojowe ONZ zastrzeliły co najmniej dwóch demonstrantów i raniły kolejnych dwóch.

Do aktów przemocy doszło w drugim dniu protestów przeciwko Misji Stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO). Protestujący sprzeciwiają się działaniom Misji, która jak twierdzą, nie zapewnia cywilom właściwej ochrony przed brutalnymi działaniami milicji.

Według Reutersa, w poniedziałek setki demonstrantów zaatakowały i splądrowały magazyn MONUSCO w Gomie, żądając, by Misja opuściła kraj.

We wschodnim Kongo dochodzi do eskalacji konfliktu oraz do coraz częstszych starć między lokalnymi wojskami a grupą rebeliantów M23, co spowodowało przesiedlenia tysięcy osób. Dochodzi również do ataków bojowników związanych z tzw. Państwem Islamskim.

Misja ONZ w Kongo

Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga została powołana 28 maja 2010 roku na mocy rezolucji 1925 Rady Bezpieczeństwa ONZ. MONUSCO, z dniem 1 lipca 2010 roku, zastąpiła Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga, działającą w tym kraju od 1999 roku.

Do zadań misji należy przede wszystkim ochrona ludności cywilnej, personelu humanitarnego i obrońców praw człowieka przed przemocą fizyczną oraz wsparcie działań rządu DRK na rzecz stabilizacji i umocnienia pokoju.

Czytaj też:

Ukraina, Turcja i ONZ podpisały umowę zbożową. Co z Rosją?Czytaj też:

ONZ nie zgadza się na repatriację syryjskich uchodźców z Libanu