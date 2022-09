Kukizowi puściły nerwy na żywo w Hejt Parku. "Zacznę do ciebie cwelu mówić"

Paweł Kukiz w środę wystąpił u Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka na Kanale Sportowym. Konwencja programu opiera się na tym, że w trakcie emisji mogą dzwonić do studia widzowie i rozmawiać z gośćmi. Tak było i tym razem. Do programu zadzwonił Szymon z Warszawy, który nie zostawił na polityku suchej nitki. Mężczyzna na wizji zaczął obrażać Kukiza, a ten nie pozostał mu dłużny.

Widz atakuje Kukiza

Szymon krytykował Kukiza za współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Nawiązując do ustawy o sędziach pokoju, za którą optuje Kukiz, nie krył sceptycyzmu. Mężczyzna stwierdził wprost, że rządzący nie uchwalą takiej ustawy. Wskazał tutaj na Solidarną Polskę jako czynnik blokujący zmiany w sądownictwie.

– Nie wiem, w jakim uniwersum żyje, skoro myśli, że uda mu się przepchnąć tę ustawę. On chyba sobie nie zdaje sprawy, że ziobryści mu tego nie przepuszczą – powiedział.

Szymon ciągnął jednak tę tyradę, coraz ostrzej wypowiadając się o Kukizie. – Bo ile Paweł Kukiz może krzyczeć, że on się nie sprzedał, tą swoją taką manierą pijanego wujka na weselu, ale i tak wszyscy wiemy Paweł, że się sprzedałeś – mówił.

Kukizowi puściły nerwy

W tym momencie Kukiz nie wytrzymał. – Słuchaj, oszczędź sobie z tym pijanym wójtem, bo zacznę do ciebie cwelu mówić na przykład – stwierdził.

Polityk ewidentnie nie rozumiał reakcji widza. O co ci chodzi, człowieku? Co to jest pijany wójt? Co ty sobie wyobrażasz? Kim ty człowieku jesteś, żebyś do 60-letniego człowieka takie porównania? – stwierdził. –Jakim prawem? Czy gdyby do twojego ojca prawdopodobnie ktoś mówił w taki sposób, to przeszedłbyś obok tego obojętnie? Tak czy nie? – dopytał dalej.

W odpowiedzi widz powtórzył, że nie przestraszy się "maniery" muzyka. – Możesz tam krzyczeć, możesz pozować na antysystemowca. Pamiętaj Paweł, jesteś skończony pod tym względem – stwierdził.

