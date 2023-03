Będzie nowy ambasador na Ukrainie. Są nieoficjalne informacje, kto za Cichockiego

Jak podają nieoficjalne źródła RMF, Cichockiego zastąpi Jarosław Guzy. Wtorkowa wypowiedź szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, Marcina Przydacza, potwierdziła, że misja dyplomatyczna Cichockiego w Kijowie dobiega końca, a zmiana na stanowisku ambasadora nastąpi najprawdopodobniej latem.

Cichocki nie będzie ambasadorem w Kijowie

Nie jest wykluczone, że Cichocki obejmie placówkę w innym regionie świata. – Minister Cichocki pełnił swoją rolę bardzo aktywnie i bardzo odważnie. Przypomnijmy, że był to jedyny ambasador, który podczas ataku na Kijów cały czas był w ukraińskiej stolicy, trzymał wysoko polską flagę, pokazując, że Polska nie wierzy w upadek Ukrainy. Myślę, że za to należy mu się gigantyczny szacunek, natomiast z całą pewnością będzie też kończył swoją misję. Myślę, że w tym roku to się wydarzy i będzie wysłany nowy ambasador – ocenił Przydacz.

Kim jest Jarosław Guzy

Jarosław Guzy to socjolog i historyk, który w ostatnich latach pełnił funkcję eksperta do spraw polityki międzynarodowej w Polskiej Agencji Prasowej.

Guzy w latach 90 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej i należał do Ruchu dla Rzeczpospolitej. Od 1996 roku jest członkiem Rady ds. Współpracy z Regionem Azji i Pacyfiku, a od 1999 należy do Rady Polskiego Klubu Atlantyckiego. W okresie opozycji antykomunistycznej był internowany w Darłówku i na Białołęce. Odbył studia na Yale University i staż w Kongresie USA.

