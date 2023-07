Atak na Telewizję Republika. Napastnik strzelał do pracownicy stacji

Do ataku doszło koło godziny 13.00. Z relacji świadków wynika, że do pracownicy stacji oddano co najmniej sześć strzałów. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń, a sprawę badają już służby.

Szef Telewizji Republika powiązał to wydarzenie z osobą lidera Platformy Obywatelskiej.

– Najwyraźniej zapowiadana brutalizacja przez Donalda Tuska przybiera na sile. Szczególnie wobec dziennikarzy, którzy są krytyczni wobec niego. Należy mu pogratulować skuteczności – powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z portalem Niezalezna.pl.