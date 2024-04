"Takie zachowania nie ujdą mu na sucho". Mastalerek o Tusku: Jest prorosyjski

– To, co różni najbardziej prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska, to podejście do Ameryki – stwierdził na antenie Telewizji Republika Marcin Mastalerek.

Szef gabinetu prezydenta wyjaśnił, że zarówno Andrzej Duda, jak i obóz Zjednoczonej Prawicy mówią, że to Stany Zjednoczone są najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa Polski, podkreślając jednocześnie, że należy współpracować z każdym rządem USA. Tymczasem Donald Tusk – zdaniem Mastalerka – współpracuje z Demokratami i obraża Republikanów.

Mastalerek: Tusk szkodzi bezpieczeństwu państwa

– Tusk nieodpowiedzialnie atakował prezydenta Trumpa wielokrotnie. Takie zachowania, do których Donald Tusk przyzwyczaił się w Brukseli, nie ujdą mu na sucho, ale też zaszkodzą bezpieczeństwu państwa – ocenił Marcin Mastalerek.

Zapytany, czy jest to głupota czy zdrada, współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy odparł: – Myślę, że politycy Zjednoczonej Prawicy powinni zrobić wszystko, żeby Polacy przy urnach wyborczych odpowiedzieli sobie na takie pytanie.

– Człowiek, który prowadził politykę współpracy z Rosją, który spotykał się na molo z Władimirem Putinem i wspólnie z Angelą Merkel prowadził politykę, którą można nazwać prorosyjską, teraz oskarża o prorosyjskość obóz, który wcześniej nazywał rusofobami. Przecież my wiemy, że on jest prorosyjski – powiedział szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

– Donald Tusk wychodzi, kłamie, oszukuje, uśmiecha się i liczy na to, że nikt nie będzie przypominał, jaką politykę prowadził. Nie rozumiem tego zachowania. To doświadczony polityk, który wie, czym skończy się atakowanie jednej strony politycznej w USA. Tak doświadczony człowiek musi to robić z pełną świadomością konsekwencji – skomentował Marcin Mastalerek.

"Deutschland, Deutschland, Deutschland". Mastalerek udzielił rady Tuskowi

