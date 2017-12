Pawłowicz wstydzi się siostry z KOD-u, która pomaga Kijowskiemu. "Żal mi jej"

Kijowski wyznał niedawno, że jego sytuacja jest dramatyczna i nie może znaleźć zatrudnienia. Były lider KOD rozważa nawet wyjazd z Polski. – Nie jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb naszych dzieci. Jest problem nawet z zakupami spożywczymi – mówił. W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy dla niego.

Organizatorem tej akcji jest Elżbieta Pawłowicz, aktywna działaczka KOD, a prywatnie siostra Krystyny Pawłowicz. Dzięki jej inicjatywie na rzecz Kijowskiego zebrano już ponad 31 tys. zł. Zaangażowanie siostry w pomoc byłemu szefowi KOD skrytykowała Krystyna Pawłowicz.

– Modlę się za moją siostrę. Przykro mi, żal mi jej. Jak widzę ją z tymi ludźmi z KOD, jak oni się tarzają po ziemi, jak rozwalają barierki przy Sejmie, to mi jest przykro i żal, wstyd. Żal, że w takim towarzystwie musi się obracać – stwierdziła w rozmowie z "Super Expressem" posłanka PiS. Zaapelowała również do Kijowskiego: – Leniu śmierdzący, do roboty!