Frasyniuk do policjantów: Kiedy upadnie PiS, pierwsi staniecie przed sądami

W czwartek Frasyniuk stanął przed sądem w sprawie o wprowadzenie w błąd funkcjonariusza policji. Chodzi o wydarzenia z czerwca 2017 roku, kiedy podczas miesięcznicy smoleńskiej Frasyniuk poproszony o podanie imienia i nazwiska przedstawił się mundurowemu jako Jan Józef Grzyb.

Opozycjonista z czasów PRL, obecnie zaangażowany w antyrządowe protesty, opowiadał o czwartkowej rozprawie w TVN24. – Policjanci w moim dzisiejszym procesie zachowali się niezwykle przyzwoicie. Szczerze powiedziawszy, to im współczuję, dlatego że mówili prawdę i mieli świadomość tego, że są wprowadzani w błąd. (...) Dzisiejsza sprawa pokazała, jak w instrumentalny sposób są traktowani policjanci – stwierdził.

– To wasze twarze, to wy pierwsi będziecie ofiarami tego państwa bezprawia – zwrócił się do policjantów Frasyniuk. – Tak jak po stanie wojennym ścigano szeregowców i sierżantów, a na końcu Jaruzelskiego i Kiszczaka, tak za chwilę, jak upadnie PiS, to wy w pierwszej kolejności staniecie przed sądami, a nie Błaszczak i Brudziński – przekonywał.

