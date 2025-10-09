Publicysta poprowadzi audycję w Polskim Radiu. Zasłynął występem przed Tuskiem

Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny "Liberté!" i twórca corocznej konferencji o nazwie "Igrzyska Wolności", poprowadzi audycję "Kwestia sporna" w Programie I Polskiego Radia.

Jak zapowiedział autor, "Kwestia sporna" to "rozmowa o zjawiskach i wyzwaniach współczesności, które wymagają uważnego spojrzenia, często wręcz rewizji i dotyczą nas – Polaków". Program będzie emitowany w piątki po 21.

Popis Jażdżewskiego na UW

Jażdżewski publikował w różnych mediach. To pisma takie, jak m.in. "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita" czy "Polityka".

Szerzej zasłynął jednak w maju 2019 roku, kiedy przed wykładem ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił przemówienie, w którym mocno zaatakował polski Kościół katolicki. Przemówienie było wówczas szeroko komentowane w zasadzie we wszystkich kręgach opinii publicznej.

– Ten, kto szuka transcendentu absolutu w Kościele, będzie zawiedziony. Ten, kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej. Ten, kto szuka strawy duchowej w Kościele, wyjdzie głodny. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił w trakcie wystąpienia Jażdżewski.

Twierdził również, że "poglądy Polaków na rolę Kościoła katolickiego, małżeństwa homoseksualne, legalizację aborcji ulegają radykalnej liberalizacji. Ci, którzy chcą swój punkt widzenia w tych sprawach wyrażać pokrętnie i niejednoznacznie, byleby nikomu nie podpaść, myślą kategoriami ubiegłej dekady".

