Nowe stanowisko May ws. brexitu. Jest komentarz Tuska

Theresa May poinformowała, że musi usiąść wraz z liderem opozycji i opracować nowy plan. Jak podkreśliła, osiągnięcie kompromisu w tej trudnej sytuacji jest nie tylko możliwe, ale i konieczne. Brytyjska premier zastrzegła jednak, że nowy plan musi być oparty na starym "dealu", bo na niego zgodziły się pozostałe kraje Unii Europejskiej.

W swoim oświadczeniu szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, iż nie można pozwolić na to, by Wielką Brytanię ciągle trawiły takie podziały, jakie można obecnie zaobserwować. obserwujemy obecnie - podkreśliła premier w specjalnym oświadczeniu. May przyznała, że nieuniknione będzie przez to wydłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Informując, że osiągnięcie zgody co do warunków opuszczenia Wspólnoty będzie wymagało kolejnego wydłużenia terminu, podkreśliła, że intencją rządu jest aby brexit nastąpił w terminie, który pozwoli na uniknięcie udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Oświadczenie Theresy May skomentował już szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Ciągle nie wiemy, jak to się skończy. Bądźmy cierpliwi" – napisał na Twitterze.