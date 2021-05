Ścigaj: Powinniśmy wprowadzić kadencyjność parlamentarzystów

Agnieszka Ścigaj gościła w Programie 1 Polskiego Radia. Była poseł Kukiz’15 jest teraz przewodniczącą nowo powstałego koła sejmowego Polskie Sprawy, które zawiązała wraz z Pawłem Szramką i Andrzejem Sośnierzem.

Koło Polskie sprawy w Sejmie

Agnieszka Ścigaj pytana o polityczne plany swojej nowej struktury w Sejmie przyznała, że chce współpracować z każdą formacją, która jest gotowa do dialogu "na rzecz polskich spraw". Podkreśliła jednocześnie, że koło Polskie Sprawy już nawiązało współpracę parlamentarną z ugrupowaniem Jarosława Gowina. Jak wskazała, obu środowiskom zależy na tym, żeby nie dzielić Polaków.

Polityk wystąpiła niedawno na konwencji Porozumienia. – Współuczestniczę w pewnych elementach tworzenia programu Porozumienia. Bardzo się cieszę, że ekonomia społeczna znalazła się wśród priorytetów, bo tym się zajmuję 20 lat – mówiła przewodnicząca koła Polskie Sprawy w programie "W samo południe".

– Zawsze pan premier Gowin, który jest z Krakowa, podobnie jak ja, swoje drzwi miał otwarte dla dyskusji na rzecz wspólnych problemów regionu. Ta współpraca dobrze się układa – kontynuowała.

"Politycy powinni pracować zawodowo"

W dalszej części rozmowy poruszona została kwestia problemów, jakie dotknęły Agnieszkę Ścigaj w związku z tym, że pełniąc mandat poselski, równocześnie pracuje zawodowo. Polityk ma zostać za to ukarana naganą, mimo że zrezygnowała z poselskiego uposażenia.

Polityk argumentowała, że sprawowanie mandatu parlamentarzysty to nie zawód, lecz rodzaj reprezentacji. – To jest funkcja, powierzona na jakiś czas. Mam mandat od wyborców, aby w ich sprawach mówić w debacie, w przestrzeni publicznej, aby stanowić pewne prawo, ale to nie jest zawód. Uważam osobiście, że powinna być wprowadzona kadencyjność parlamentarzystów, tak, jak wprowadzono kadencyjność samorządowców – mówiła Ścigaj.

– Uważam, że wszyscy powinni pracować zawodowo, żeby przez te parę lat, zasiadając w tym cudownym miejscu przy Wiejskiej, nie oderwać się od rzeczywistości i wiedzieć, jak tworzyć prawo dla tych grup, z których samemu się wywodzi – dodała.

