Putin nakreślił zarys porozumienia z Trumpem. Przecieki z Kremla

Prezydent Rosji Władimir Putin nakreślił zarys porozumienia w sprawie Ukrainy do dyskusji z nowo wybranym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Pięć źródeł bliskich Kremlowi powiedziało agencji Reuters, że mowa jest o zawieszeniu broni i zamrożeniu wojny na linii frontu.

Według nich Putin może zgodzić się na wycofanie wojsk z części okupowanych terytoriów, ale będzie nalegał na utrzymanie kontroli nad zaanektowanymi regionami. Będzie także żądał, aby Ukraina zrezygnowała z przystąpienia do NATO.

Zdaniem trzech źródeł, które zastrzegły sobie anonimowość, możliwe są negocjacje dotyczące dokładnego podziału czterech wschodnich obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Choć Putin uznał te regiony za rosyjskie, w rzeczywistości jego armia kontroluje 70-80 proc. tych terytoriów, a około 26 tys. km kw. nadal znajduje się w rękach wojsk ukraińskich.

Według dwóch urzędników cytowanych przez Reutersa prezydent Rosji jest także gotowy oddać zajęte niewielkie obszary w obwodach charkowskim i mikołajowskim.

Warunki Putina ws. zakończenia wojny na Ukrainie. Decyzja Bidena skomplikuje plan Trumpa?

Rozmówcy agencji zwracają uwagę, że decyzja ustępującego prezydenta USA Joe Bidena, który zezwolił Ukrainie na wystrzeliwanie amerykańskich rakiet ATACMS w głąb Rosji, może skomplikować i opóźnić wszelkie porozumienia oraz zaostrzyć żądania Putina.

We wtorek Siły Zbrojne Ukrainy po raz pierwszy użyły tych rakiet do ataku na terytorium Rosji, co Kreml nazwał "poważną eskalacją". Źródła Reutera twierdzą, że w przypadku nieosiągnięcia zawieszenia broni Moskwa będzie kontynuować inwazję.

Trump powiedział wcześniej, że będzie komunikował się bezpośrednio z Putinem, aby spróbować osiągnąć porozumienie w sprawie Ukrainy, ale nie podał żadnych szczegółów na temat tego, w jaki sposób zamierza doprowadzić do pokoju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stoi na stanowisku, że wojna zakończy się, gdy tylko Rosja wycofa swoje wojska i zwróci wszystkie terytoria znajdujące się w granicach Ukrainy z 1991 r.

