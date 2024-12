Ile Polska przekazała na wsparcie dla Ukraińców? Resort podał dane

Fundusz Pomocy został utworzony w 2022 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z dniem 1 lipca 2024 roku zadania i kompetencje prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad tym funduszem przejął minister finansów.

– Od 2022 roku do 31 października 2024 r., patrząc na wykonanie, wydaliśmy 37,3 mld zł, natomiast koszty bezpośrednio to jest 26,3 mld zł. Uwzględniając plan [dzisiaj mają zostać wprowadzone zmiany] wydamy łącznie do końca 2024 roku 39,2 mld zł, a bezpośrednio 28,1 mld zł – powiedział zastępca dyrektora departamentu finansowania sfery budżetowej MF Karol Czajkowski na posiedzeniu sejmowej podkomisji.

– Uwzględniając 2025 rok, to tutaj wydamy 47,4 mld zł, z tego 36,2 mld zł kosztów bezpośrednich – dodał.

Obecne przepisy pozwalają finansować zadania z tego funduszu do 30 września 2025 roku, jednak – jak podkreślił wicedyrektor – planowane jest przedłużenie tego okresu, gdyż ochrona tymczasowa decyzja wykonawczą Rady Unii Europejskiej została wydłużona do 4 marca 2026 r.

Ukraińcy mają o Polakach coraz gorsze zdanie

Poznaliśmy wnioski z raportu Centrum Mieroszewskiego "Polska i Polacy oczami Ukraińców". Badanie dot. stosunku do naszego kraju i społeczeństwa przeprowadzono wśród Ukraińców z różnych części kraju na reprezentatywnej grupie 1008 osób. Sondaż został zrealizowany w pierwszej połowie listopada.

"41 proc. Ukraińców ma pozytywne zdanie o Polsce i Polakach (w tym 4 proc. ma bardzo dobrą opinię, a 37 dobrą). W 2023 roku takiej odpowiedzi udzieliło 67 proc. badanych, a dwa lata temu 83. Różnica pomiędzy 2024 a 2022 rokiem wynosi więc 42 pkt proc." – opisuje "Rzeczpospolita" wyniki badania.

Z kolei w środę Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie prawie 4,1 mld euro w ramach pierwszego filaru instrumentu Ukraine Facility, podała Komisja. Oznacza to, że dotychczas w ramach tego instrumentu Ukrainie wypłacono 16,1 mld euro.

Czytaj też:

"Przestańcie naciskać na Zełenskiego". Mocny głos z Komisji EuropejskiejCzytaj też:

Putin: Wszystkie kraje NATO są w stanie wojny z Rosją