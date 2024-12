Miliardy dla Ukrainy. KE wykonała kolejny przelew

"Po złożeniu przez Ukrainę wniosku o płatność Rada zatwierdziła ocenę Komisji, że Ukraina w sposób zadowalający wypełniła dziewięć wskaźników reform związanych z drugą regularną kwartalną płatnością. Reformy te, obejmujące środowisko biznesowe, rynek pracy, politykę regionalną, rynek energetyczny, ochronę środowiska i walkę z korupcją, zostały określone w Planie dla Ukrainy" – czytamy w komunikacie.

KE podała, że w ramach unijnego instrumentu na rzecz Ukrainy w latach 2024–2027 zostanie przyznanych do 50 mld euro w formie dotacji i pożyczek, aby wesprzeć wysiłki kraju na rzecz utrzymania stabilności makrofinansowej, promowania krótkoterminowego ożywienia gospodarczego, a także odbudowy i modernizacji przy jednoczesnym wdrażaniu kluczowych reform strukturalnych w celu poczynienia postępów na drodze do przystąpienia do UE.

Finansowanie wspierające Plan dla Ukrainy jest uzależnione od spełnienia wcześniej uzgodnionych kwartalnych wskaźników reform i inwestycji zatwierdzonych przez Radę, podano także.

Ukraińcy mają o Polakach coraz gorsze zdanie

Poznaliśmy wnioski z raportu Centrum Mieroszewskiego "Polska i Polacy oczami Ukraińców". Badanie dot. stosunku do naszego kraju i społeczeństwa przeprowadzono wśród Ukraińców z różnych części kraju na reprezentatywnej grupie 1008 osób. Sondaż został zrealizowany w pierwszej połowie listopada.

"41 proc. Ukraińców ma pozytywne zdanie o Polsce i Polakach (w tym 4 proc. ma bardzo dobrą opinię, a 37 dobrą). W 2023 roku takiej odpowiedzi udzieliło 67 proc. badanych, a dwa lata temu 83. Różnica pomiędzy 2024 a 2022 rokiem wynosi więc 42 pkt proc." – opisuje "Rzeczpospolita" wyniki badania.

Rosyjskie warunki zakończenia wojny

W czerwcu br. Kreml ogłosił warunki zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą. Putin zażądał od Kijowa wycofania wojsk z obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego, a także zapewnienia, że Ukraina nie przystąpi do NATO.

Według Zełenskiego rozpoczęcie negocjacji z Putinem na jego warunkach oznacza "nadanie mu prawa do decydowania o wszystkim w naszej części świata". Prezydent Ukrainy wezwał do opracowania w pierwszej kolejności "planu działania lub planu pokojowego", który można by przedstawić Putinowi "lub, szerzej, Rosjanom".

