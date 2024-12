O mediach przyszłości na kolejnej debacie BACG

Dyskusja rozpoczęła się od wystąpień prof. ucz. dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin oraz dr. Krzysztofa Tenerowicza. Wprowadzili oni zebranych słuchaczy w uwarunkowania i kontekst funkcjonowania mediów w odniesieniu do zagadnień kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Dr Krzysztof Tenerowicz odniósł się także do właśnie ukończonej przez niego analizy BACG pt. „Media publiczne czyli jakie?”. Sformułował w niej listę postulatów dotyczących nadawców publicznych, których reforma organizacyjna oraz merytoryczna staje się koniecznością. Ostatnią częścią spotkania były pytania od uczestników spotkania. Dominowały w nich kwestie związane z przyszłością mediów, odpowiedzialnością za treści, które się w nich pojawiają oraz wpływowi nowych technologii oraz procesów globalizacji na współczesny świat mediów.

Uczestnikami spotkania byli m.in. studenci i członkowie kół naukowych oraz doktoranci Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UPJP II.

Jak w konkluzjach spotkania zauważyła prof. ucz. dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin:

Dyskusja o mediach, ich przyszłości i kierunkach rozwoju jest niezwykle ważnym i potrzebnym aspektem debaty publicznej. Współczesne media to nie czwarta, a bardzo często pierwsza władza. Mają one niebagatelny wpływ na życie społeczne, polityczne i gospodarcze całych państw. Tym samym dyskusja na ich temat to debata o naszej przyszłości.

Debata była kolejną, trzecią z cyklu okazją do wymiany poglądów oraz zwieńczeniem działań realizowanych w ramach Biura Analiz Centrum Grabskiego, gdzie w latach 2023-2024 powstało kilkanaście opracowań tematycznych. Wszystkie są dostępne pod linkiem: https://centrumgrabskiego.pl/bacg/

Debatę przeprowadzono w ramach realizacji zadania: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego. Działanie to sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.