Emeryci muszą pilnować tego terminu. Można stracić część świadczenia

Każdy, kto zarejestrował odbiornik radiowy oraz telewizor musi uiszczać opłatę abonamentową. Należy ją wpłacić do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wniesienia opłaty, użytkownikowi grozi nałożenie kary. To, czy ktoś posiada telewizor lub radio, które nie zostały zarejestrowane kontroluje Poczta Polska. Co ważne, nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do swojego mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że jeśli zostaniemy rozpoznani jako dłużnicy przez Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej ruszy procedura wyegzekwowania długu. Najpierw otrzymamy wezwanie do zapłaty, na które musimy zareagować w ciągu 7 dni i spłacić zaległość. Jeśli tego nie zrobimy, sprawa trafi do właściwego urzędu skarbowego. Ten zaś podejmie kroki, aby ściągnąć zaległą należność. Może to zrobić zajmując część wynagrodzenia, nadpłaty podatku albo emerytury.

Co ciekawe, nie wszyscy emeryci są zobowiązani do uiszczania opłaty abonamentowej, nawet jeśli zarejestrowali swoje odbiorniki. Zwolnieni z opłat są seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, posiadający I grupę inwalidzką, będący inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz osoby po 60. roku życia z emeryturą, która nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za telewizor lub telewizor i radio wynosi 27,3 złotych, a za sam odbiornik radiowy – 8,7 złotych.

Co dalej z abonamentem

MKDiN przedstawiło koncepcję wdrożenia do polskiego porządku Prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Dokument ten prezentuje założenia przyszłej ustawy medialnej i został skierowany do prekonsultacji, które potrwają do 23 września 2024 r.

"Proponuje się uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia tych opłat przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania" – czytamy w dokumencie.

