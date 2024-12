Tusk zawiódł część emerytów. Mogą stracić dużo pieniędzy

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku ok. 200 tysięcy emerytów miało odzyskać środki utracone w wyniki reformy emerytalnej z 2012 roku i otrzymać rekompensatę za lata, w których zostali pokrzywdzeni przez państwo. Z wyliczeń ZUS wynikało, że mowa o podwyżce 1 191 zł brutto i rekompensacie sięgającej 64 tys. zł wyrównania. Łączny koszt realizacji wyroku oszacowano nawet 2,6 mld zł.

Orzeczenie do dziś nie doczekało się publikacji. Niestety, jak donoszą media, prawdopodobnie nigdy tak się nie stanie. Portal infor.pl twierdzi, że premier Donald Tusk zrezygnował z publikacji wyroku, znacznie utrudniając tym samym emerytom walkę o należne im pieniądze.

"Po wyroku TK, ZUS odmówił jego wykonania z uwagi na brak publikacji w Dzienniku Ustaw. Wiemy już, że nie będzie tej publikacji. Jedynym sposobem otrzymania wyrównania emerytur (i podwyżek) są wyroki sądów okręgowych" – czytamy na portalu.

Co mogą zrobić poszkodowani emeryci

ZUS radzi, co poszkodowane osoby powinny zrobić, aby ich świadczenie zostało podwyższone, a rekompensata wypłacona. Pierwszym krokiem jest złożenie skargi do ZUS o wznowienie postępowania w trybie art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego ponownego przeliczenia emerytur oraz otrzymania wyrównania – wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji przesłanej dziennikowi "Fakt". W nazwie pisma można użyć słów "skarga", "wniosek" bądź "podanie". Przede wszystkim musi jednak znaleźć się w nim informacja, że podstawą żądania jest dotyczący tej sprawy wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

To jednak nie będzie wystarczające, aby odzyskać utracone środki, bowiem w związku z brak publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw ZUS nie będzie miał podstawy do działania. Zapadnie więc decyzja odmowna. Nie należy się tym jednak zrażać. Od decyzji tej przysługuje bowiem odwołanie do sądu powszechnego. "Terminy i dokładna instrukcja będzie podana w piśmie, które senior otrzyma z ZUS" – podaje "Fakt".

Czytaj też:

Skarbówka zwróci seniorom pieniądze. Na ile można liczyć?Czytaj też:

Ważny list z ZUS. Otrzyma go ponad milion Polaków