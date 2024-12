Ważny list z ZUS. Otrzyma go ponad milion Polaków

"Płatnicy, którzy złożyli do ZUS wnioski RWS otrzymają wkrótce korespondencję w tym zakresie" – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jak podkreślono w komunikacie, zgodnie z przepisami, korespondencja dotycząca wniosku o zwolnienie z opłacenia składek tzw. wakacje składkowe odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE/eZUS.

Składałeś wniosek o wakacje od ZUS? Sprawdź, czy nie dostałeś pisma

Istnieje duża szansa, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek już otrzymali pismo od ZUS. Wysyłka była bowiem zaplanowana na dni 15-16 grudnia, tj. na niedzielę i poniedziałek.

"Informację o tym, że na profilu płatnika jest nowa wiadomość na ten temat, płatnik otrzyma na e-mail lub numer telefonu, jeśli podał go na swoim profilu" – przypomina ZUS.

O tym, że pismo trafi do przedsiębiorców jeszcze w grudniu ZUS informował już wcześniej. "Przedsiębiorcy, którzy otrzymają ulgę, jeszcze w grudniu zostaną o tym poinformowani na profilu płatnika w PUE ZUS (eZUS). W razie odmowy otrzymają tam decyzję administracyjną" – podawał Zakład w niedawnym komunikacie.

W tym roku z wakacji składkowych można było skorzystać tylko w grudniu. Wniosek w tej sprawie należało złożyć do końca listopada. Na taki krok zdecydowało się łącznie 1,3 miliona przedsiębiorców.

Wakacje od ZUS. Na czym polegają?

Ze zwolnienia z opłacania składek można skorzystać jeden miesiąc w roku. Wybieramy go samodzielnie. Ważne, aby wniosek został złożony z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcemy być zwolnieni ze składek. Chodzi o składki obowiązkowe tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne, czyli ubezpieczenie chorobowe oraz – jeśli takie opłacamy – na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

"Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która Cię obowiązuje. W przypadku wakacji składkowych nie stosuje się proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składek w sytuacji: twojej niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, za który zostałeś zwolniony z opłacenia składek; gdy w trakcie tego miesiąca nastąpi ustanie podlegania ubezpieczeniom" – przypominał ZUS.

Składki, z których opłacenia przedsiębiorca zostanie zwolniony, zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Oznacza to, że wliczają się one do przyszłej emerytury bądź renty, nie tracimy uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. "W miesiącu, za który uzyskasz zwolnienie, możesz normalnie prowadzić działalność gospodarczą, nie musisz jej zawieszać" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

