Sonik: Nie odnajduję się w PO, która skręca w lewo

Sonik jest jednym z 51 działaczy PO, którzy podpisali słynny list, w którym zawarto apel o dogłębne zmiany z Platformie.

– To wyraz zaniepokojenia spadającą popularnością oraz pewne zastrzeżenie co do sposobu zarządzania Platformą. Czy objazd coś zmieni? Dałbym Borysowi Budce szansę na przekonanie członków naszego ugrupowania i odniesienie się do zastrzeżeń z naszego listu. Choćby w sprawie współpracy z większością senacką – tłumaczy polityk w rozmowie z Wirtualną Polską.

Sonik wskazuje, że nie odnajduje się w partii, która ideowo skręca w lewo: – Jak wielu wyborców Platformy nie odnajduję się. Dlatego podpisałem wspomniany list. Dawno temu mieliśmy przyjąć nową deklarację ideową, która ugrzęzła w konsultacjach.

"Czas odpowiedzieć na pytanie"

Bogusław Sonik mówi WP, że PO musi odpowiedzień na podstawowe pytani: o co walczy?

– Najwyższy czas stanowczo odpowiedzieć na to pytanie, zamiast tworzyć bezideowy twór, który wszystkim ma się po trochu podobać i który od lat powtarza mantrę o wielkim zjednoczeniu opozycji. Ludzie są już tym zmęczeni. Koalicje będziemy tworzyć po wyborach, gdy będzie do tego większość. Teraz trzeba się skupić na odbudowie tego, co rozmieniliśmy na drobne twierdząc, że jednoczy nas tylko chęć odsunięcia PiS od władzy. Musimy być czymś znacznie więcej, jeśli mamy przetrwać. Platforma to też lokalni przedsiębiorcy z Limanowej, działacze ze świętokrzyskiego, ludzie, którzy twardo przy nas stoją, ale do których od lat nikt nie przyjechał - nie z pozycji mentora, tylko partnera. Pora to zmienić – podkreśla poseł.

