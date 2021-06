Bortniczuk o Gowinie: On o tym wie i dlatego jest w bardzo trudnej sytuacji

W Teatrze Palladium odbył się w niedzielę zjazd nowej partii utworzonej przez rozłamowców z Porozumienia. Nowo utworzona Partia Republikańska ma wejść w skład Zjednoczonej Prawicy. W wydarzeniu wziął udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie. Marcin Ociepa z partii Gowina już zapowiedział, że jego ugrupowanie nie uznaje Partii Republikańskiej za nowego koalicjanta.

"To skrajnie nieodpowiedzialne ze strony Gowina"

Do obecnej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy odniósł się w programie "Express Biedrzyckiej" Kamil Bortniuczuk. Zapytany, jakie zadanie postawił przed Republikanami Jarosław Kaczyński i czy będzie to "wyciąganie ludzi" z partii Gowina, doparł: "Nie. Nie mamy postawionych żadnych zadań o charakterze politycznym". Poseł tłumaczył, że jego partia dysponuje niezbędnymi do zachowania większości sześcioma posłami i będzie przystępować do renegocjacji umowy koalicyjnej.

– Niezależnie od tego, co mówi Jarosław Gowin i jego współpracownicy – podkreślił. – Jest to zresztą skrajnie nieodpowiedzialne z ich strony, bo przy negocjacji umowy koalicyjnej Porozumienie liczyło 18 posłów, a dziś Gowin ma ich 9. Ja rozumiem ten alergiczny strach przed otwarciem tematu renegocjacji umowy koalicyjnej, bo jeśli ma się o połowę mniej posłów, to o połowę mniej powinno się w ramach tego podziału dostać – dodał.

"Gdyby Jarosław Gowin zdecydował się to zrobić, to okaże się nagi"

Dopytywany, czy nie obawia się, że Gowin zdecyduje się opuścić koalicję rządzącą, Bortniczuk odparł, że nie. Jak wyjaśnił, wtegy okazałoby się, że jest "nagi". – Wyjdzie z nim trzech, maksymalnie czterech posłów i w kontekście współpracy z Pawłem Kukizem większość rządowa będzie absolutnie niezagrożona – podkreślił. Poseł dodał, że co najmniej pięcioro z dziewięciorga posłów Gowina jest absolutnie zadeklarowanych po stronie Zjednoczonej Prawicy i nigdzie się z Jarosławem Gowinem nie wybierze. – On o tym wie i w związku z tym jest w bardzo trudnej sytuacji – skwitował.

Czytaj też:

Ociepa: Nie uznajemy Partii Republikańskiej. Nie będzie podpisu pod umową koalicyjnąCzytaj też:

"Trudny element dla opozycji". Kwaśniewski: PiS się szykuje