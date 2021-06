Kaczyński na zjeździe partii Bielana. "Warto być Polakiem"

W Teatrze Palladium odbył się w niedzielę zjazd nowej partii utworzonej przez rozłamowców z Porozumienia. Nowo utworzona Partia Republikańska ma wejść w skład Zjednoczonej Prawicy. W wydarzeniu wziął udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie.

"Wszyscy jesteśmy republikanami"

– Byłem tutaj tydzień temu, bo się pomyliłem i z przerażeniem patrzyłem na pustą salę. Jest dobrze, bardzo dobrze – mówił prezes PiS.

– Wszyscy jesteśmy republikanami – podkreślał Kaczyński, wskazując, że ideę republikańską najłatwiej opisać, przeciwstawiając ją idei indywidualistyczno-liberalnej. – Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty - i tej mniejszej, i tej największej, globalnej, czyli wspólnoty narodowej. Chcemy, by ta wspólnota była coraz silniejsza – mówił dalej Jarosław Kaczyński. – Trzeba służyć Polsce i warto być Polakiem – dodawał.

Lider PiS przekonywał, że dziś praktycznym republikanizmem jest jednośc obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak podkreślał, tylko ona może bowiem zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej, ale jednocześnie takiej, która zaspokaja potrzeby wszystkich grup obywateli.

Kaczyński mówił też o konieczności równości wobec prawa wszystkich obywateli. Tłumaczył, że jest to dzisiaj "fundament mocno w obecnej Polsce naruszany przez różne strony i instytucje". – To, czego chcemy, to jest przywrócenie równości, działania prawa – mówił.

– Dziś istnieją formy często skrajne i prezentowane zupełnie wprost z całą otwartością, którą można określić też jako bezczelność. Bezczelność w szczególności na tle deklaracji przestrzegania naszej konstytucji – mówił dalej wicepremier. Kończąc życzył wielkich sukcesów nowo utworzonej formacji.

Gowin zawieszony

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach w Porozumieniu toczy się spór dotyczący przywództwa w partii. Europoseł Adam Bielan twierdzi, że zarząd Porozumienia, rozszerzony w październiku na wniosek Gowina został uzupełniony wbrew przepisom statutowym.

W połowie lutego Adam Bielan ogłosił, że złoży do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchwale sądu koleżeńskiego o wygaszeniu kadencji prezesa Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu konwencji krajowej. Następnie na to stanowisko powołano wiceminister rozwoju Iwonę Michałek. Wcześniej funkcję pełnił właśnie Bielan.

W sobotęJarosław Gowin został "zawieszony" w prawach członka partii przez prezydium Porozumienia. O sprawie poinformowała Wirtualna Polska. W skład prezydium zarządu, które "zawiesiło" Gowina, wchodzą politycy kwestionujący przywództwo wiecepremiera.

