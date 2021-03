Gowin w Paryżu. Bielan: Powinien wszystko raportować premierowi

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin złoży jednodniową wizytę w stolicy Francji. Spotka się tam z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Republiki Francuskiej Bruno Le Maire’em, przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gérardem Larcherem oraz sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią.

Głównymi tematami wizyty przedstawiciela polskiego rządu w Paryżu będą m.in. perspektywy współpracy z Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, Krajowego Planu Odbudowy (wymiana doświadczeń dot. Plan de relance) oraz polskiej Nowej Polityki Przemysłowej. Poruszony zostanie także temat współpracy bilateralnej w wymiarze innowacyjnym (w tym w szczególności w sektorze kosmicznym) oraz w ramach IPCEI. Planowane jest także omówienie zbliżającej się rocznicy 30-lecia utworzenia formatu Trójkąta Weimarskiego, a także 25-lecia członkostwa Polski w OECD.

Bielan: Żaden minister nie może prowadzić własnej polityki zagranicznej

Do wizyta Jarosława Gowina w Paryżu odniósł się w Polsat News Adam Bielan.

– Żaden minister nie może prowadzić własnej polityki zagranicznej, powinien wszystko raportować premierowi i mam nadzieję, że tak jest – powiedział europoseł PiS.

– To co dzisiaj jest najważniejsze to znalezienie pewnej stabilnej większości zarówno do Krajowego Planu Odbudowy, jak i wszystkich ustaw, które będą towarzyszyć Nowemu Ładowi – mówił Bielan.

Europoseł zapewnił, że zarząd krajowy Porozumienia wsparł Krajowy Plan Odbudowy. Jak dodał, że nie uczestniczy w rozmowach na linii PiS-Solidarna Polska.

