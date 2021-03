Kosiniak-Kamysz: Nie jesteśmy od tego, żeby w ciemno popierać rząd

– Panie premierze Morawiecki, proszę przyjść z tym planem, proszę przyjść z wnioskiem o ratyfikację, usiąść do poważnej rozmowy z partiami, które chcą to poprzeć. Ale dają warunki, bo my nie jesteśmy od tego, żeby w ciemno popierać rząd, na którym się zawiedliśmy wielokrotnie. Jeżeli są takie partie, również w opozycji, które chcą w ciemno popierać, to się im dziwię. Zapraszamy ich do współpracy, do tego, żeby postawić warunki rządzącym – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Jesteśmy gotowi do rozmowy na jakich warunkach poprzeć Krajowy Plan Odbudowy. Jesteśmy za pieniędzmi europejskimi i nie słuchajcie tych wszystkich, którzy zaraz będą opowiadać, a nie chcą głosować za pieniędzmi. My o nie walczyliśmy, wspólnie w ramach Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, walczyliśmy, żeby nie było weta. Chcemy tych pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, rolników, dla wspólnot lokalnych. Ale to musi być rozdzielone na zasadach transparentnych, przy udziale samorządów – podkreślał lider PSL.

Kosiniak-Kamysz: Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu powinno się odbyć w tym tygodniu

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jeśli nadzwyczajne posiedzenie Sejmu nie odbędzie się w tym tygodniu, to Koalicja Polska w przyszłym tygodniu zorganizuje wysłuchanie publiczne w Sejmie. – Zapraszamy też wszystkie kluby parlamentarne, szczególnie kluby opozycyjne, koła opozycyjne, do udziału w tym wysłuchaniu publicznym – mówił.

Morawiecki: Polska zaliczy silne odbicie

Szef rządu opublikował w piątek na Facebooku wpis, w którym poinformował, że w czwartym kwartale 2021 roku mamy szansę przebić wzrost gospodarczy sprzed pandemii. "Niektóre kraje cofnął się o jedenaście czy o dwadzieścia parę lat" – stwierdził.

Według Morawieckiego "Polska nie tylko nie będzie miała recesji, ale zaliczy silne odbicie gospodarcze". "Myślę, że co najmniej w okolicach 4 proc. PKB" – dodał premier.

KPO i Nowy Ład

"Jest szansa na to, że przy wsparciu środków z programu nowego ładu wzrost gospodarczy w najbliższych kilku latach" – napisał Morawiecki.

Podkreślił również, że nasz kraj ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, a dzięki programom takim jak Krajowy Program Odbudowy i Nowy Ład "zwiększymy szansę na dynamiczny wzrost gospodarczy".

