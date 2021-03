Suski straszy opozycją: Wszystkie inwestycje mogą być wstrzymane

– Prawica ma duże dokonania, ale dużo do zrobienia, to m.in. odbudowa kraju po pandemii. Chciałbym, żeby zakończyły się spory w Zjednoczonej Prawicy, to drobiazgi, na których możemy utknąć – podkreślał Marek Suski w Polskim Radiu 24.

– Została dokonana zmiana myślenia o Polsce, o tym jak należy służyć, a nie tylko jak ustawiać swoich ludzi na różnych stanowiskach – mówił. Suski podkreślił przy tym, że odbudowy kraju po pandemii Zjednoczona Prawica musi dokonać wspólnie.

Opozycja zatrzyma inwestycje

Jak zaznaczał polityk Prawa i Sprawiedliwości, utrata władzy przez Zjednoczoną Prawicę mogłaby pokrzyżować dobre plany inwestycyjne w Polsce.

– Jak przyjdzie opozycja, która do tej pory na nic nie miała pieniędzy i miała pomysł, żeby wszystko sprzedać, jeżeli ci ludzie wrócą, to wszystkie plany i rozpoczęte inwestycje mogą być wstrzymane – mówił w Polskim Radiu 24 Marek Suski.

Nowy Ład

Szef rządu opublikował w piątek na Facebooku wpis, w którym poinformował, że w czwartym kwartale 2021 roku mamy szansę przebić wzrost gospodarczy sprzed pandemii. "Niektóre kraje cofnął się o jedenaście czy o dwadzieścia parę lat" – stwierdził. Według Morawieckiego "Polska nie tylko nie będzie miała recesji, ale zaliczy silne odbicie gospodarcze". "Myślę, że co najmniej w okolicach 4 proc. PKB" – dodał premier.

PiS planuje wprowadzenie w Polsce tzw. Nowego Ładu. Jak podaje OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca.

