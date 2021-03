Głosowanie ws. Funduszu Odbudowy. Rzecznik rządu ostrzega koalicjantów

Polityk był pytany w TVN24, czy premier Mateusz Morawiecki powie swoim ministrom i wiceministrom, którzy są jednocześnie posłami, że oczekuje od nich głosowania za unijnym Funduszem Odbudowy jako wyraz "elementarnej lojalności wobec szefa".

– Takie oczekiwanie, co do głosowania "za", oczywiście będzie. Natomiast inną kwestią jest to, czy będzie to elementem jakiejś warunkowości w koalicji. Oczywiście uważamy, że głosowanie przeciwko będzie głosowaniem przeciwko ważnym interesom gospodarczym Polski, bo to jest umowa, która jest niezwykle ważna pod kątem wzrostu nakładów na infrastrukturę – tłumaczył rzecznik rządu.

– Oczekujemy, że każdy z klubu PiS będzie głosował oczywiście za tym projektem, natomiast ewentualne konsekwencje innego głosowania to jest kwestia do rozstrzygnięcia na poziomie politycznym – stwierdził Mueller, nie podając jednak żadnych konkretnych szczegółów.

Czytaj też:

Politolog: Kaczyński już przygotowuje się na ten moment

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Czytaj też:

Morawiecki: Wychodzimy z pandemii poobijani, ale na pewno nie pokonani