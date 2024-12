Trzaskowski: Musimy wybrać prezydenta, który ma swoje zdanie

– Musimy wybrać prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, a nie jednej partii politycznej. Musimy wybrać prezydenta, który ma swoje zdanie, a nie będzie czekał na to, co powie Jarosław Kaczyński, albo nie będzie komentował bulwersujących rzeczy, dlatego że się boi, co na to powie PiS. O tym dzisiaj są te wybory, o tym, jaka będzie prezydentura. A prezydentura niezależna, która jest blisko ludzi, to jest to, co w tej chwili najważniejsze – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Polityk dodał, że priorytetem będzie dla niego, aby wszyscy w Polsce byli równi.

Kandydaci "niezależni"

To niejedyny "niezależny" kandydat na prezydenta. W przyszłorocznych wyborach jest ich cała lista. 13 listopada, kiedy Szymon Hołownia oficjalnie zadeklarował start w wyborach prezydenckich, oznajmił w swoim przemówieniu, że zdecydował się być niezależnym kandydatem na prezydenta, bo chce być niezależnym prezydentem.

W reakcji na tę samoidentyfikację kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen wyraził przekonanie, że w nadchodzących wyborach tylko on jest niezależnym od POPiS kandydatem i zaproponował marszałkowi Sejmu publiczną dyskusję. Hołownia odmówił debaty z Mentzenem w formule jeden na jeden.

Także popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki na konwencji 24 listopada został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski".

– Magdalena Biejat jest kandydatką prawdziwie niezależną. Nie należy do żadnej partii, również nie należy do Nowej Lewicy – przekonywała poseł Wanda Nowicka w programie "Onet Rano".

7 grudnia na konwencji KO w Gliwicach o "niezależności" Trzaskowskiego przekonywał sam Donald Tusk, wskazując, że wiceprzewodniczący partii jest tak niezależny, że aż przez to trochę osiwiał.

