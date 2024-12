Co się dzieje z pieniędzmi z KPO? Miliony trafią do spółki kontrolowanej przez Dominikę Kulczyk

"Bank Gospodarstwa Krajowego i Polenergia SA podpisały umowę pożyczki ze środków KPO na budowę morskich farm wiatrowych. Finansowanie wyniesie 750 mln zł i zostanie wykorzystane do budowy dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 1440 MW" – poinformował BGK w oficjalnym komunikacie.

Pieniądze z KPO mają posłużyć do zabezpieczenia wkładów do projektów budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. To pierwsza pożyczka z KPO na morskie farmy wiatrowe.

Bank przekazał ponadto, że Polenergia "z sukcesem przeprowadziła na ten cel emisję zielonych obligacji o wartości 750 mln zł, z których BGK w ramach środków własnych objął obligacje o nominale 142 mln zł".

"Największym akcjonariuszem w Polenergii jest Dominika Kulczyk, która poprzez wehikuł inwestycyjny Mansa Investments ma 42,9 proc. akcji wartych obecnie 2,3 mld zł. Inwestująca głównie w energetykę odnawialną i gazową spółka w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. miała rekordowe 294 mln zł czystego zysku" – informuje portal Business Insider.

– Projekty, na które uruchomiliśmy finansowanie, przyczynią się do dekarbonizacji polskiej energetyki, a jednocześnie zwiększą dywersyfikację źródeł energii dla rodzimej gospodarki. Dlatego cieszę się, że pieniądze z KPO zaczynają wreszcie pracować dla polskiej branży #offshore – mówił prezes zarządu BGK, Mirosław Czekaj.

Fundusze z KPO

Pieniądze KPO pochodzą z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy. Aby je otrzymać, Polska podpisała dwie umowy z Komisją Europejską: na część grantową oraz pożyczkową.

Polska ma otrzymać z KPO 59,8 mld euro (257,1 mld zł), w tym 25,27 mld euro (108,6 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (148,5 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE, znaczna część budżetu KPO jest zarezerwowana na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.).

