Satelity obserwacyjne dla wojska. Zrobi je polska firma

Podpisanie przedmiotowej umowy miało miejsce w piątek w Ministerstwie Obrony Narodowej. W uroczystości uczestniczył szef resortu i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Satelity obserwacyjne dla Wojska Polskiego

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a spółką Creotech S.A. Armia dostanie 4 mikrosatelity wyposażone w instrumenty optyczne umożliwiające pozyskiwanie i przesyłanie do segmentu naziemnego danych obrazowych Ziemi w zakresie fal odpowiadających pasmom bliskiej poczerwieni oraz światła widzialnego. Wyniesienie satelitów oraz osiągnięcie przez nie niskiej orbity heliosynchronicznej (SSO) jest planowane do 2027 roku.

Kosiniak-Kamysz: Rozwijamy zdolności w oparciu o polskich przedsiębiorców

Podpisana dziś umowa dotycząca czterech satelitów w programie Mikroglob jest niezwykłym osiągnięciem polskich sił zbrojnych. Poszerza nasze możliwości, zwiększa operacyjność i zapewnia zdolności obrazowania niezbędne do działań taktycznych i operacyjnych – powiedział po podpisaniu umowy wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz

– Dzisiejsza umowa, opiewająca na ponad 550 milionów złotych, inwestuje w cztery mikrosatelity z sensorami umożliwiającymi obrazowanie w świetle widzialnym oraz w podczerwieni. Co istotne, środki na ten projekt pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, dzięki czemu skutecznie wykorzystujemy fundusze unijne. Rozwijamy te zdolności w oparciu o polskich przedsiębiorców. Firma Creotech Instruments, która podpisała dziś umowę z Agencją Uzbrojenia, ma swoją siedzibę w Piasecznie. To przykład polskiej innowacyjności i zaangażowania w przestrzeń, która do tej pory mogła być niedoceniana, a która jest kluczowa dla przyszłości – przekazał wiceszef Rady Ministrów.

– Dziś możemy jasno powiedzieć, że w 2026 roku polskie satelity znajdą się na orbicie. Co więcej, już w przyszłym roku, zgodnie z planem, pierwszy polski satelita zostanie wystrzelony w kosmos. To naprawdę informacje na miarę kosmosu. Domena kosmiczna, w której do tej pory Wojsko Polskie nie było obecne, stanie się teraz polem naszej aktywności – powiedział wiceminister Cezary Tomczyk.

