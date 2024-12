Fatalna sytuacja PiS. "To dopadło kampanię Nawrockiego"

Politycy PiS przyznają, że utrata pieniędzy jest obecnie największym problemem partii. – Utrata pieniędzy to symbol tego, co się dzieje z PiS. Płacimy za własne błędy popełnione przez osiem lat rządów – przekonuje jeden z działaczy w rozmowie z "Newsweekiem".

Chodzi o zmianę przepisów, w myśl której do Państwowej Komisji Wyborczej weszli do niej przedstawiciele partii. Tym samym to politycy PiS dostarczyli Tuskowi narzędzi do "kradzieży" funduszy. Obecnie władza ma większość w PKW i blokuje PiS-owi dostęp do pieniędzy.

– Sami narobiliśmy sobie tego bigosu, bo nie należało grzebać w ustawie o składzie PKW – ocenia polityk partii Kaczyńskiego.

Najpoważniejszym problemem jest to, że PiS nie ma pieniędzy na prowadzenie kampanii – opłacania podróży kandydata, organizowanie spotkanie, wynajmowanie sal itd. Do tego gdy ruszy oficjalna kampania pojawi się problem finansowania drukowania materiałów czy produkcji spotów wyborczych. – Te problemy już dopadają kampanię Nawrockiego – przyznaje rozmówca tygodnika.

PKW nie uznaje izby SN

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w poniedziałek obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Wniosek o odroczenie złożył członek PKW Paweł Gieras. Za podjęcie uchwały głosowało pięciu członków: Ryszard Balicki, Paweł Gieras, Ryszard Kalisz, Maciej Kliś i Konrad Składowski. Przeciw byli: Sylwester Marciniak, Wojciech Sych, Arkadiusz Pikulik oraz Mirosław Suski.

W zeszłym tygodniu ta sama izba uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania.

