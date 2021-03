"Czekam z obawą na Nowy Ład". Sienkiewicz mówi o manipulacji

Szef rządu opublikował w piątek na Facebooku wpis, w którym poinformował, że w czwartym kwartale 2021 roku mamy szansę przebić wzrost gospodarczy sprzed pandemii. "Niektóre kraje cofnął się o jedenaście czy o dwadzieścia parę lat" – stwierdził. Według Morawieckiego "Polska nie tylko nie będzie miała recesji, ale zaliczy silne odbicie gospodarcze". "Myślę, że co najmniej w okolicach 4 proc. PKB" – dodał premier.

PiS planuje wprowadzenie w Polsce tzw. Nowego Ładu. Jak podaje OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca.

Sienkiwicz: Nowy Ład zaczął się od manipulacji

– Na Nowy Polski Ład premiera Morawieckiego czekam z obawą, a nie nadzieją i utęsknieniem. Bo co to będzie, to dopiero zobaczymy. Ale zaczął się jak zwykle, od manipulacji i w pewnym sensie od kłamstwa. Bo jeśli się obiecuje ludziom kwotę wolną od podatku wysokości 30 tys. rocznie, a równocześnie się mówi, ze emerytury będą nieopodatkowane od kwoty 2,5 tys. złotych, no to jest manipulacja, bo 12 razy 2,5 tys. to jest 30 tys. zł – mówił we wtorek w Polsat News Bartłomiej Sienkiewicz.

"Korupcja polityczna obywateli za ich pieniądze"

– To, co zrobiło PiS, to jest transfer do kieszeni obywateli pieniędzy z ich podatków. Przypominam, że w ciągu ostatnich pięciu lat doszło 40 nowych podatków. Cukrowy, deszczowy, bankowy i różne inne. Czyli wzrost danin i podatków i równocześnie transfer pieniędzy do kieszeni obywateli skorelowany zresztą z kalendarzem wyborczym – ocenił polityk. – Ma to charakter korupcji politycznej obywateli, za ich pieniądze – dodawał były minister spraw wewnętrzny i administracji.

"Nie mam żalu, że ludzie biorą"

– Nie mam żalu do ludzi, którzy biorą, to, co im się proponuje. Każdy tak działa i w żaden sposób żadnych negatywnych ocen pod adresem wyborców PiS nie formułuję – podkreślał Sienkiewicz.

