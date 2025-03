Czy mamy się czym bronić?

Tymczasem na razie są to tylko zamówienia Polska dokonuje obecnie w imponującym tempie zamówień dużej ilości sprzętu wojskowego, głównie z USA. W ciągu ostatnich lat zamówiliśmy sprzęt wojskowy, głównie z USA, o dużym znaczeniu. Jak to wygląda z jego dostępnością w rzeczywistości? Na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o nowoczesne uzbrojenie? Gdzie w tym wszystkim jest rodzimy przemysł obronny? Z czym mamy nadal problem?

OBRONA POWIETRZNA

System Patriot

Ministerstwo Obrony Narodowej planowało najpierw zamówić osiem baterii systemów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot amerykańskiej firmy Raytheon. To najbardziej skomplikowany i jednocześnie najbardziej zaawansowany technologicznie system obrony powietrznej na świecie. Chroni nie tylko Stany Zjednoczone, lecz także kraje europejskie, na czele z Niemcami. Jednak pierwotnie planowane zamówienie podzielono na dwa etapy i w pierwszym etapie zamówiono tylko dwie baterie. Umowa została podpisana wczesną wiosną 2018 r., a dostawy zrealizowane w drugiej połowie 2022 r.