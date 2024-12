Szefowa TVN uspokaja pracowników. "Przejdziemy przez to mocniejsi"

Właściciel stacji TVN rozpoczął proces jej sprzedaży – poinformowały agencję Reuters cztery osoby zaznajomione ze sprawą. Akcjonariusz Warner Bros Discovery podjął współpracę z doradcami z JPMorgan, której celem na być sprzedaż TVN. Bank kontaktował się z potencjalnymi nabywcami aktywów w ostatnich tygodniach, a materiały sprzedażowe mają zostać rozesłane na początku przyszłego roku.

Kieli zapewnia o "utrzymaniu niezależności"

Prezes TVN Warner Bros. Discovery Katarzyna Kieli wysłała do pracowników wiadomość, odnoszącą się do kwestii potencjalnej sprzedaży Grupy TVN. "WBD rozważa różne opcje i jedną z nich jest potencjalna sprzedaż różnych aktywów. Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo. Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu" – napisała.

Kieli zwróciła uwagę, że TVN już kilka razy zmieniał właściciela. "Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi. Razem przeszliśmy przez ostatnie, bardzo trudne lata i niezależnie od tego, czy do zmiany właściciela dojdzie czy nie, chciałabym żebyście mieli wszyscy pewność, że zarówno ja, jak i cały polski management jesteśmy razem z Wami. I tym razem przejdziemy przez to jeszcze mocniejsi" – zapewnia.

Szefowa przekonuje, że bez względu na dalsze losy stacji, niezależność dziennikarska pozostanie dla nadawcy kluczowa. "Oprócz tego, że jest to fantastyczna firma, z fantastycznymi pracownikami, to wartości którym wszyscy hołdujemy, na czele z niezależnością dziennikarską, są naszym trwałym fundamentem. I to się nigdy nie zmieni" – deklaruje Katarzyna Kieli.

Wcześniej rzecznik Warner Bros Discovery zapowiedział, że "podczas oceny sprzedaży TVN, priorytetowo potraktujemy niezależny status informacyjny stacji". JPMorgan odmówił komentarza, podczas gdy grupa TVN przekierowuje media do Warner Bros Discovery.

