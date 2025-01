Pełne wsparcie służb dla Owsiaka. Siemoniak: WOŚP będzie grać do końca świata

"Wspólnie z Komendantem Głównym Policji Markiem Boroniem spotkaliśmy się w środę w MSWiA z Jerzym Owsiakiem. Rozmawialiśmy o zapewnieniu bezpieczeństwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym tysiącom wolontariuszy, uczestnikom koncertów i darczyńcom. I oczywiście samemu Jerzemu Owsiakowi. Wielka Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej!" – taki wpis opublikował w serwisie X szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Wcześniej w zamieszczonym w mediach społecznościowych poście Owsiak opisał jeden z telefonów odebranych w Biurze Prasowym Fundacji. Dzwoniąca osoba najpierw miała zapytać, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Szef WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba. "Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" – wskazuje działacz.

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował w środę, że stołeczna policja podjęła czynności ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP.

TVN24 murem za Owsiakiem. "Całym sercem za WOŚP"

Redakcja prywatnej stacji sprzyjającej obecnemu rządowi opublikowała oświadczenie, w którym wyraża uznanie i poparcie dla działalności Jerzego Owsiaka i WOŚP. TVN jest partnerem telewizyjnym WOŚP od sześciu lat. "Całym sercem jesteśmy za WOŚP, która od ponad trzech dekad potrafiła uruchomić to, co najlepsze w Polakach, otworzyć nasze serca, byśmy byli razem i razem pomagali. Jest najlepszym dowodem na ludzką dobroć, z której korzysta praktycznie każdy z nas" – czytamy w oświadczeniu.

"Pomoc, energia i misja Orkiestry, która połączyła wiele pokoleń Polaków i pomogła uratować niejedno ludzkie życie, jest jednym z największych osiągnięć wolnej Polski i znakiem firmowym tego, co najlepsze w naszym kraju. Nie zgadzamy się na groźby, hejt i próbę niszczenia dorobku WOŚP, bo to jest dorobek każdego z nas. Szczególnie gdy stoją za tym osoby i media, które same organizują zbiórki, ale w interesie własnym, a nie społecznym" – napisała redakcja TVN24. Dziennikarze zapewnili, że niezmiennie grają z "sercem WOŚP".

33. finał WOŚP zaplanowano na 26 stycznia.

