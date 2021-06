Merkel upokorzona. "Tak być nie może. Będą konsekwencje"

Przywódcy Unii Europejskiej przyjęli w piątek w nocy twarde stanowisko wobec Rosji – ale dopiero po tym, jak Polska i kraje bałtyckie ostro sprzeciwiły się Niemcom i Francji, torpedując propozycję największych potęg Wspólnoty, by doprowadzić do szczytu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Ostateczny rezultat był niezwykle upokarzający, jeśli nie całkowicie upokarzający, dla kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którzy zazwyczaj mają największy wpływ na dyskusje przy stole Rady Europejskiej" – podaje "Politico".

Merkel i Macron nie przedstawili żadnego wyjaśnienia ani uzasadnienia dla forsowania łagodniejszego podejścia do Putina na dzień przed posiedzeniem RE, a ich niespodziewany ruch wyraźnie zirytował innych przywódców, którzy twierdzili, że nie ma powodu, by zmniejszać dyplomatyczną presję na Moskwę.

"Europa jest prorosyjska"

–Europa jest prorosyjska i zawsze była. Po prostu. Była również prosowiecka – stwierdził prof. Legutko w rozmowie z TVP Info. – To dotyczy wszystkich partii od lewa do prawa. Na zachodzie Europy pojawiają się nastroje antyrosyjskie, tylko jak zdarzy się coś dramatycznego, na przykład zestrzelenie samolotu pasażerskiego, albo inwazja militarna na obce terytorium. Wtedy atmosfera staje się gorąca, ale to szybko mija – wskazuje polityk.

Polityk stwierdził, że porażka Merkel i Macrona oraz jej echa dobrze oddają porządek panujący w Europie.

– Jeśli my zostajemy przegłosowani, czyli Polska lub inne kraje – to jest normalne. A jeżeli Niemcy i Francja są przegłosowani, to już jest upokorzenie, to już coś ekstraordynaryjnego – mówił w TVP Info. – Angela Merkel się zdenerwowała, na pewno będą tego jakieś konsekwencje. Przecież tak być nie może, żeby upokarzać taki wspaniały kraj, jak Niemcy, czy Francja – stwierdził.

Czytaj też:

Ławrow: Rusofobiczna mniejszość kontroluje politykę UECzytaj też:

Waszczykowski o polityce Berlina: Chodzi o miliardowe interesy i hegemonię