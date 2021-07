Karczewski o Gowinie: My go przekonamy

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski był gościem "Gościa Wydarzeń" na antenie Polsat News. Rozmowa dotyczyła sporu w koalicji rządzącej dotyczącego planów podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Jak informował przed kilkoma dniami rzecznik rządu Piotr Müller, na osiągnięcie kompromisu w tej sprawie rządzący dali sobie "kilka ostatnich dni".

"Przekonamy go"

Ze słów Karczewskiego wynika, że konsensusu wciąż nie udało się osiągnąć. – Polski Ład to nie jest jedna ustawa, jedno działanie. W pewnych obszarach pan Jarosław Gowin jest nieprzekonany, ale my go przekonamy, bo to jest naprawdę dobry program – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości. Karczewski dodał, że sam należy do klasy średniej i może powiedzieć, że "wszystkie zarzuty, że zmiany uderzą właśnie w klasę średnia są nieprawdziwe".

Senator wyraził przekonanie, "wszyscy ci, którzy nieźle zarabiają, płacąc wyższe podatki będą i tak zarabiać więcej". – Będziemy coraz bogatszym krajem, coraz szybciej rozwijającym się i te nasze zarobki będą wzrastały. Będziemy przekonywać pana premiera Gowina i wierzę, że ruszy on z nami, by promować Polski Ład – dodał.

"Te rozwiązania nie są satysfakcjonujące"

Przypomnijmy, że na temat stosunku Porozumienia do zapisów podatkowych Polskiego Ładu mówiła w sobotę w programie "Tłit' Wirtualnej Polski mówiła posłanka tej partii Magdalena Sroka.

– Trwają ostatnie wyliczenia, ponieważ mamy na stole jeszcze kilka rozwiązań, jednak dla mnie te rozwiązania nie są satysfakcjonujące – przyznała Magdalena Sroka. Pytana, co musi się stać, żeby Porozumienie poparło te rozwiązania, odparła: "Nie może być tak, że przedsiębiorca odczuje podwyżkę podatku na poziomie 9 proc.".

