Korwin-Mikke uderza w Czarnka: Idealny dla lewactwa

Minister edukacji Przemysław Czarnek był dzisiaj gościem radiowej Jedynki. Podczas rozmowy polityk był pytany o wypowiedź doradcy ministra edukacji Pawła Skrzydlewskiego, który w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" mówił, że aby rozwijać cnoty "trzeba mieć zdrową rodzinę, opartą na monogamicznym nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety", a kluczowe w tym aspekcie ma być "właściwe wychowanie kobiet", czyli "ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich".

– Pan profesor Skrzydlewski to wybitny filozof mówiący szczerą prawdę i jeśli ktoś się podśmiewa z tego, że dziewczęta powinny być bardziej wrażliwe na cnoty niewieście, to ja się zapytam: na jakie mają być wrażliwe? Na męskie? No niektórzy mogliby chcieć takich rzeczy, ale my genderowcami nie jesteśmy – powiedział Czarnek.

"Idealny dla lewactwa"

Do tych doniesień odniósł się jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, który stwierdził, że Przemysław Czarnek jest idealnym ministrem "z punktu widzenia Lewactwa". Jednocześnie polityk zaapelował o wprowadzenie dysedukacji, która to jego zdaniem rozwiązałaby wiele ze współczesnych problemów.

"JE Przemysław Czarnek to idealny minister z punktu widzenia Lewactwa: podrażni, z'irytuje - i nie zrobi nic. Przecież "cnót niewieścich" nie trzeba w dziewczynach sztucznie wytwarzać; wystarczy zamiast o tym gadać przywrócić #dysedukacja - i wszystko wróci na swoje miejsce" – napisał poseł na Twitterze.

Nie będzie normalnego powrotu do szkół?

RMF FM ustaliło, że rząd rozważa wprowadzenie od września nauki hybrydowej. "Miałaby ona polegać na tym, że część klas uczy się w szkołach a część z domów. Wraca więc dyskusja dotycząca wprowadzania nowych obostrzeń koronawirusowych. To jest związane ze spodziewaną na jesień kolejną falą zachorowań" – czytamy na rmf24.pl.

O pomyśle ma intensywnie dyskutować Rada Medyczna przy premierze oraz Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ostateczna decyzja zapadnie w zależności od sytuacji pandemicznej pod koniec wakacji.

