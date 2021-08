Prof. Roszkowski: Polsce potrzebne są nowe elity

Zdaniem historyka polska inteligencja, która wyrosła w pewnym sensie z partyjnego nadania po 1945 roku, jest przyzwyczajona do nadania z zewnątrz. Inaczej kształtowały się elity pod koniec XIX wieku, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. – Inteligencja III RP jest przyzwyczajona do nadania z zewnątrz. Jeśli zaczniemy rozumować w kategoriach, że my mamy lotnisko w Belinie, to tylko zmniejszymy nasze szanse. Nie sztuka ze średniego zrobić małe, sztuką jest zrobić ze średniego wielkie – powiedział profesor.

Według Roszkowskiego Polsce potrzebna jest nowa inteligencja. – Inteligencja jest potrzebna, ale inaczej niż pod koniec XIX czy w okresie miedzywojennym. Nam potrzebna jest niewątpliwie wysoko wykwalifikowana konkurencyjna kadra we wszystkich dziedzinach, która będzie świadoma potrzeby wzmacniania państwa. Czy ta elita ma nas pociągnąć ku lepszej przyszłości? Ostatecznie kartka wyborcza decyduje. Myślę że Polacy bardzo potrzebują takiej grupy, a nie bardzo wiedzą, że potrzebują – ocenił. Jego zdaniem ludzi, którzy myślą w taki sposób, za wszelką cenę się w Polsce kompromituje.

– Rządzący popełniają błędy i nie wszystko się udaje. Ale dramat polega na tym, że cokolwiek ten rząd robi, nawet dobrego, jest kontestowane przez dużą część ludzi myślących, ale pozbawionych całkowicie inteligencji, która powinna ich kierować do pewnej mądrości. Czyli rozpoznaję rzeczywistość i orientuję się, że jeżeli ktoś składa "hołd berliński", to dla naszego interesu narodowego to nie jest najlepsze. A jeżeli ktoś załatwia żołnierzy amerykańskich, to może nas uzależniać od USA, o tym trzeba pamiętać, ale jednocześnie doraźnie służy naszym interesom – powiedział.

– Jeżeli ktoś próbuje odzyskać media z rąk niemieckich w ręce polskie, nawet państwowe, ale lepiej żeby były jednak polskie, niż żeby ktoś nam z zewnątrz kształtował opinię publiczną. Jeżeli polski inteligent tego nie rozumie, to nie jest inteligentem – dodał historyk.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy!





Czytaj też:

Gdzie jesteśmy w dziejach Polski? Ważne słowa prof. Nowaka