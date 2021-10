Nowa zapora na granicy z Białorusią. Kamiński: Buduje się tzw. perymetrię

Mariusz Kamiński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" poinformował, że znajdujący się na granicy polsko-białoruskiej mur z zasieków jest jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Polski rząd planuje zainstalować w newralgicznych punktach granicy z Białorusią tzw. perymetrię, czyli system czujników ruchu z kamerami termowizyjnymi. Nowa zapora ma precyzyjnie informować o liczbie oraz miejscu gromadzenia się nielegalnych imigrantów.

Perymetria na polskiej granicy

Kamiński przyznał, że prace koncepcyjne związana z instalacją systemu są już na ukończeniu, Wkrótce rząd przystąpi do jego instalacji. – Chodzi o to, by opóźnić, utrudnić przekraczanie granicy – tłumaczy powody inwestycji w nową zaporę szef MSWiA.

– Jesteśmy po rozmowach w gronie najważniejszych osób w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – mówię i o premierze Morawieckim i o premierze Kaczyńskim – na temat budowy trwałej bariery, która będzie niezwykle trudna do przejścia – dodał Kamiński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że podczas prac koncepcyjnych nad nową barierą przeanalizowano "wszystkie wzory stosowane w Europie – od Grecji, przez Węgry, Serbię, po Hiszpanię". MSWiA kończy właśnie proces analizy uwarunkować terenowych oraz kalkulacji kosztów. – Zapadła decyzja polityczna o zabezpieczeniu odpowiednich środków – poinformował Kamiński.

Czym jest perymetria

Polityk wyjaśnił także, czym jest perymetria.

– Tam będzie mnóstwo elektroniki. Buduje się tzw. perymetrię – system czujników ruchu z kamerami termowizyjnymi, które natychmiast precyzyjnie pokazują, w jakim miejscu ile osób się gromadzi. Po pierwsze, ma być bardzo trudno przejść tę barierę, a po drugie, przy każdej próbie informacja błyskawicznie trafi do naszych strażników, a ci natychmiast zareagują – powiedział Kamiński dodając, że nowa zapora będzie zdecydowanie wyższa od obecnej.

– Jeśli miałbym porównać do już istniejących w innych krajach, to najbliżej jej do tej na granicy grecko-tureckiej – stwierdził minister.

