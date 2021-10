Czerwińska: Nawet Tusk w to nie wierzy

W niedzielę w kilkunastu miastach w Polsce odbyły się manifestacje przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE". Główna pikieta zgromadziła na placu Zamkowym w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Protesty były znakiem sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

"Tradycyjna strategia Tuska"

Do wydarzeń tych odniosła się na antenie Polskiego Radia 24 rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Anita Czerwińska wyraziła pogląd, że sam Donald Tusk nie wierzy w to, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. – Jest to jego strategia - dla niego tradycyjna: straszenie Polaków, napuszczanie ich na siebie wzajemnie, a także używanie języka przemocy i agresji oraz podgrzewanie emocji – wskazywała.

"Te pytania trzeba stawiać"

Czerwińska zapewniła, że o żadnym Polexicie nie ma mowy. Jak przypomniała, o obecności naszego kraju w Unii Europejskiej zadecydowali Polacy i nikt tego nie kwestionuje.

– Prawo i Sprawiedliwość w imieniu Polaków zadaje pytania o to, jaka powinna być Unia. Ale w Europie nie tylko PiS zadaje takie pytania. Coraz więcej takich głosów pojawia się też w innych krajach członkowskich. W tej chwili trwa debata Future of Europe. We wszystkich krajach UE są zadawane właśnie takie pytania: czy Unia w pewnych obszarach nie potrzebuje reformy? Te pytania są zasadne. Trzeba je postawić i dyskutować na ten temat – podkreśliła.

Zdaniem posłanki, w groźby dotyczące Polexitu nie wierzą także sami działacze i zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Przekonywała, że dowodem na to jest frekwencyjna porażka niedzielnej manifestacji w Warszawie.

