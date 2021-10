"Warunek konieczny do pokonania PiS". Cimoszewicz poucza Tuska

Zdaniem byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza niedzielne manifestacje przeciwko wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej nie są wydarzeniem jednorazowym. – Sprzeciw wobec tego, co się dzieje w Polsce, wobec łamania prawa i naruszania demokracji utrzymuje się i od czasu do czasu daje o sobie znać w postaci manifestacji – podkreślił polityk w programie "Express Biedrzyckiej". Jak tłumaczył, problem polega jednak na tym, że "ogromna część myślących w ten sposób ludzi to są inteligenci". – To nie są ludzie skłonni do ciągłych manifestacji czy radykalnych zachowań. Ale opór będzie. Zaniepokojenie rosnącym prawdopodobieństwem wyprowadzenia Polski z Unii będzie się rozszerzało i ten opór będzie narastał także w innych środowiskach – przewiduje.

"Warunek konieczny do pokonania PiS"

Gość Kamili Biedrzyckiej odniósł się również do faktu, że podczas niedzielnych wydarzeń opozycja znów nie wystąpiła jako jedność.

Cimoszewicz wyraził pogląd, że na wczorajszej nieobecności w Warszawie najwięcej stracili nieobecni. – Nie wiem co Tusk próbuje robić żeby się szerzej porozumieć, ale czasem mam wrażenie, że buduje konstrukcje, które nie są pełne. A zawsze największa odpowiedzialność spoczywa na najsilniejszym – za mądre inicjatywy i dobry sposób ich realizowania. I to adresuję do Tuska: powinien się bardziej starać, żeby uzyskać szerokie porozumienie. Uważam, że zjednoczenie opozycji jest warunkiem koniecznym do pokonania PiS – powiedział europoseł.

Protesty przeciwko orzeczeniu TK

W niedzielę w kilkunastu miastach w Polsce odbyły się manifestacje przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE". Główna pikieta zgromadziła na placu Zamkowym w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Protesty to znak sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

