"Frustrat, maminsynek i ogólnie żałosny typek". Winnicki ostro o Trzaskowskim

Tradycyjnie 11 listopada w Warszawie ma się odbyć Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" ogłosiło ostatnio hasło tegorocznego pochodu: "Niepodległość nie na sprzedaż". Wydarzenia zaplanowanego już po raz dwunasty w stolicy kraju z okazji Dnia Niepodległości chciałby jednak zakazać Rafał Trzaskowski.

Odpowiedź Konfederacji

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie wnioskował o to, aby Marsz Niepodległości nie odbył się w tym roku.

Szybko odnieśli się posłowie Konfederacji, m.in. Michał Urbaniak i Artur Dziambor.

Urbaniak zaznaczył, że Marsz Niepodległości odbędzie się bez względu na opinię pana Trzaskowskiego.

„Do Pana Rafała Trzaskowskiego krótko i zwięźle: Marsz Niepodległości przejdzie, czy to się Panu podoba czy nie. Jesteś Pan tani cwaniaczek i hipokryta, bo jak w ostatnią niedzielę Pana środowisko zrobiło manifestację na kilkanaście tysięcy ludzi by świętować podległość Brukseli to jest ok, ale jak inne środowisko organizuje swoją manifestację by świętować NIEPODLEGŁOŚĆ to już Pan uważa, że nie wolno. Taką mentalność Kalego trzeba zwalczać. Może się Pan wstydzić” – napisał na Twitterze polityk.

Winnicki ostro o Trzaskowskim

Do zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego odniósł się w czwartek na Twitterze Robert Winnicki z Konfederacji.

"Trzaskowski im mocniej łasił się do Konfederacji oraz środowisk patriotycznych przed II turą wyborów prezydenckich w 2020 roku, tym mocniej teraz sobie odreagowuje. Odreagowuje też fakt, że Tusk mu kazał spadać do kąta. Frustrat, maminsynek i ogólnie żałosny typek" – napisał polityk.

